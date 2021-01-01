Lowry: "Toronto Raptors'da emekli olacağım"

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, eski takımı Toronto Raptors ile emekli olma arzusunu yineledi.



Lowry, The Undefeated'dan Marc Spears ile yaptığı röportajda bir Raptors oyuncusu olarak emekli olmayı planladığını ve Toronto'yu hala "yuvası" olarak gördüğünü açıkladı:



"Daha önce de söylediğim gibi yine söylüyorum, tek günlük bir sözleşme imzalayıp Toronto Raptors oyuncusu olarak emekli olacağım. Orası benim her şeyim."



Yaz döneminde Miami Heat'e katılması sonrası, dokuz sezon geçirdiği Toronto'ya 3 Şubat'ta ilk kez dönecek olan Lowry, o gecenin duygusal bir gece olmasını beklediğini de sözlerine ekledi:



"Maço bir erkek olduğumu düşünsem de, o gün biraz hassas olup ağlayacağımı biliyorum. Bilmiyorum. Belki de içimde tutarım. (Raptors'dan eski takım arkadaşı) DeMar (DeRozan) ile bu konuyu konuşmuştum. Ama o gün, karşılıklı olarak oldukça yoğun bir sevgi gösterisi olacağını bildiğim günlerden biri olacak. İlginç olacağını düşünüyorum, çünkü ne bekleyeceğimi bilmiyorum."



Lowry, sezonda 12.0 sayı, 7.6 asist ve 4.9 ribaund ortalamalarına sahip.



