Lowry, takas için endişelenmiyor: "Bu bir iş"

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Kyle Lowry, Toronto'nun kendisini yarın olan takas son tarihine kadar şehir dışına gönderebileceğine dair söylentiler yüzünden endişelenmiyor.32 yaşındaki Lowry, organizasyonun kendisi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor:s yapacaklarsa, 'Hey Kyle, bize