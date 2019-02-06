Lowry, takas için endişelenmiyor: "Bu bir iş"

Kyle Lowry, Toronto'nun kendisini yarın olan takas son tarihine kadar şehir dışına gönderebileceğine dair söylentiler yüzünden endişelenmiyor.
32 yaşındaki Lowry, organizasyonun kendisi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor: "Kendileri için en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Bunu değiştirmek için söyleyebileceğim veya yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence tam olarak böyle çalışıyorlar ve iş yürütüyorlar. Bazı hamleler yapıyorlar ve organizasyonun iyiliği için hareket ediyorlar." "Bu bir iş. Bunun bir klişe olduğunu biliyorum, ama beni aramak isteselerdi, arayacaklarından eminim. Altı yıldır buradayım ve bu kuruma çok şey verdim. Eminim ki benimle taka
s yapacaklarsa, 'Hey Kyle, bize sunulan bu' derlerdi."