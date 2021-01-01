Lowry, Raptors formasıyla son maçına mı çıktı?: "Kim bilebilir?"

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, bugün olan son takas tarihi ve muhtemelen geçtiğimiz gece Raptors formasıyla son maçını oynamış olması hakkında konuştu.



Lowry, Raptors'ın dün gece Denver Nuggets'ı 135-11 yenmesini takiben düşünceli bir ruh halinde olsa da, bugün sona ermeden önce takas edilip edilmeyeceği hakkında bir fikri olmadığını açıkladı:



"Bu gece bir sonraki adımın ne olacağını bilmemek ve bir şeylerin gerçekleşebileceğinin bilincinde olmak, tuhaftı. Yani, ne olacağını kim bilebilir? Kimse bilmiyor. Ama kesinlikle değişik bir histi."



Miami Heat ve Philadelphia 76ers'ın Lowry'yi almak için favori ekipler oldukları bir süredir söyleniyordu.



Bu sezondan sonunda serbest bir oyuncu olacak olan Lowry'nin, bir sonraki takımından iki yıllığı 50 milyon dolarlık bir uzatma kontratı istediği belirtilmişti.



"KYLE, RAPTORS TARİHİNİN EN İYİSİ!"



Koç Nick Nurse, Lowry'nin muhtemelen takım tarihindeki en iyi oyuncu olduğunu açıkladı:



"Tüm Raptors rekorlarının çoğunu ya kırdı ya da listelerde çok yüksekte yer alıyor. Belki de tarihin en büyük Raptors oyuncusu olarak anılacaktır."



