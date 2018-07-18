Lowry, DeRozan takası hakkında konuşmadı

Toronto Raptors guardı Kyle Lowry, hem eski takım arkadaşı hem de dostu DeMar DeRozan'ın San Antonio Spurs'e takaslanması hakkında sorulara yanıt vermedi.
ABD Milli Takım basketbol mini kampında bulunan oyunculardan biri olan Lowry, kampa odaklandığını açıkladı ve "Benim için harika bir ABD Milli takım basketbolu haftasıydı. Bu arkadaşlarla birlikte takılmak, konuşmak, DeMar ve diğerleriyle takılmak eğlenceliydi. Yaz dönemi genel olarak herkes için harikaydı. Biraz rahatlama ve oyunumuza çalışıp önümüzdeki sezona hazırlanma fırsatımız oldu."
ifadelerini kullandı.
Saha içi kadar saha dışında da çok iyi arkadaş olan DeRozan ve Lowry, yakın zamanda gerçekleşen takastan ötürü hiç memnun değildi. DeRozan, 18 Temmuz'da Jakob Poeltl ve bir 2019 draft hakkı ile birlikte, Kawhi Leonard ve Danny Green karşılığında Spurs'e takaslanmıştı.
Kyle'ın takasla ilgili düşünceleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Ben ABD Milli takımı için buradayım. Güzel bir hafta oldu."
Lowry, geçtiğimiz sezon 16.2 sayı ve 6.9 asist ortalamalarını yakalamıştı.