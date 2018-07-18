Lowry, DeRozan takası hakkında konuşmadı

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Toronto Raptors guardı Kyle Lowry, hem eski takım arkadaşı hem de dostu DeMar DeRozan'ın San Antonio Spurs'e takaslanması hakkında sorulara yanıt vermedi.ABD Milli Takım basketbol mini kampında bulunan oyunculardan biri olan Lowry, kampa odaklandığını açıkladı veifadelerini kullandı.Saha içi kadar saha dışında da çok iyi arkadaş olan DeRozan ve Lowry, yakın zamanda gerçekleşen takastan ötürü hiç memnun değildi. DeRozan, 18 Temmuz'da Jakob Poeltl ve bir 2019 draft hakkı ile birlikte, Kawhi Leonard ve Danny Green karşılığında Spurs'e takaslanmıştı.Kyle'ın takasla ilgili düşünceleri sorulduğunda şu yanıtı verdi:Lowry, geçtiğimiz sezon 16.2 sayı ve 6.9 asist ortalamalarını yakalamıştı.