Lowry: "Bir Raptor olarak emekli olacağım!"

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, bu sezon geleceğinin nasıl şekilleneceğini bilmediğini, ancak kariyerini bir Raptors formasıyla sonlandıracağından emin olduğunu söyledi.



Lowry, yakın zamandaki takas dedikoduları hakkında şunları söyledi:



"Bir Toronto Raptor olarak emekli olacağım. Ne olursa olsun. Günün sonunda ben, menajerim, organizasyon ve herkes, kendisi için doğru olanı yapmak zorunda.



Gelecekte ne olacak, bilmiyorum. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum. Benim kafamdaki şey, bunu çözüme ulaştırmamız üzerine."



"SÖYLENTİLER HER ZAMAN SÖYLENTİDİR"



Lowry, insanlara "Raptors'ın kendisin takas edeceğini" söylediğine dair iddialara ise şu şekilde yanıt verdi:



"Bu konulara aslında pek girmem ve beni rahatsız eden şeyler değildir. Çünkü söylentiler her zaman söylenti olarak kalacaktır. Ama ağzımdan çıktığı duyulmamış bir şeyin duyulmuş gibi anlatılması, bir noktada 'Beni kayıt altına mı aldınız? Kaynağın kim olduğunu bilmek istiyorum, çünkü kaynak benim.' dedirtiyor.



Bu tarz şeylerde kendinizi biraz savunmanız gerekir. Pek umurumda değil ama. Sadece açıklığa kavuşturmak istedim."



Lowry bu sezon 18.0 sayı, 5.5 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları ile oynuyor.



