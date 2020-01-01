Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lowry: "5. maçı, yorgunluktan ötürü kaybetmedik"

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, yorgunluk faktörünün Boston Celtics'e karşı playoff serisinin 5. maçında zafere mal olduğuna inanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, yorgunluk faktörünün Boston Celtics'e karşı playoff serisinin 5. maçında zafere mal olduğuna inanmadığını söyledi.

Raptors lideri, takımının seriyi 2-2 eşitlemek için çok fazla enerji harcadığı gerçeğini, 5. maçtaki (111-89) ağır mağlubiyet için bir bahane olarak kullanmadı.

"Hayır. Yeterince iyi oynamadık sadece. Her maç farklıdır. Playofflardayız. Bundan ders çıkarırsınız, ayarlamalar yaparsınız ve büyümeye devam edersiniz. Şu anda elenmenin eşiğindeyiz, bu yüzden basketbol sahasında gerçek anlamda hayatlarımız için savaşıyoruz. Kazanırız ya da eve gideriz."

Lowry ve Raptors, Çarşamba günü oynanacak olan 6. maçta sezonlarının sınırda olduğunun farkında.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal