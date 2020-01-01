Lowry: "5. maçı, yorgunluktan ötürü kaybetmedik"

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, yorgunluk faktörünün Boston Celtics'e karşı playoff serisinin 5. maçında zafere mal olduğuna inanmadığını söyledi.



Raptors lideri, takımının seriyi 2-2 eşitlemek için çok fazla enerji harcadığı gerçeğini, 5. maçtaki (111-89) ağır mağlubiyet için bir bahane olarak kullanmadı.



"Hayır. Yeterince iyi oynamadık sadece. Her maç farklıdır. Playofflardayız. Bundan ders çıkarırsınız, ayarlamalar yaparsınız ve büyümeye devam edersiniz. Şu anda elenmenin eşiğindeyiz, bu yüzden basketbol sahasında gerçek anlamda hayatlarımız için savaşıyoruz. Kazanırız ya da eve gideriz."



Lowry ve Raptors, Çarşamba günü oynanacak olan 6. maçta sezonlarının sınırda olduğunun farkında.



