Lowry, 0-3 olan Raptors için: "Bunlar, büyüme sancıları!"

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, Raptors'ın sezona galibiyetsiz (0-3) başlamasıyla ilgili hayal kırıklığını paylaştı.



Raptors bu kez Philadelphia 76ers'a karşı deplasmanda bir mağlubiyet yaşayarak (93-100), sezonda henüz galibiyet siftahını yapamamış oldu.



Lowry muhabirlere, Raptors'ın kaybedecek vakti olmadığını ve hemen kazanmaya başlamaları gerektiğini söyledi:



"Bunlar hep büyüme sancıları. Bu ekip yeni bir ekip, herkes için yeni bir durumun içindeyiz. Zihinsel olarak sağlam olduğumuzu, fakat hepimizin aynı mentalitede olmadığını düşünüyorum. Ama bunun için çabalıyoruz.



Artık kaybedecek vaktimiz yok. 0-3 olduk ve bir galibiyete cidden çok ihtiyacımız var. Bunun cidden zorunlu olduğu bir noktaya geldiğimizi hissediyorum. Bir sonraki maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."



Raptors, Perşembe gecesi New York Knicks'i ağırlayacağı karşılaşmada, mağlubiyet serisini sonlandırmaya çalışacak.



