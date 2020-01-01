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Lowry, 0-2 geri düşmesi sonrası: "Oldukça sinirliyiz..."

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, playoff ikinci turunda Boston Celtics'e karşı 2-0 mağlup olmaları sonrası, kendisini ve takım arkadaşlarının "oldukça sinirli" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, playoff ikinci turunda Boston Celtics'e karşı 2-0 mağlup olmaları sonrası, kendisini ve takım arkadaşlarının "oldukça sinirli" olduğunu söyledi.

Lowry maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda oldukça sinirliyiz, 0-2 gerideyiz. Bu, içinde olmak istediğimiz bir durum değil... Ancak tek yapmamız gereken bir maç kazanıp, her şeye sırasıyla bakmak."

Lowry hücum tarafında kötü bir gece geçirdi ve üç sayı çizgisi gerisinden 0/7 isabetle oynadı. Sadece 16 sayı ile oynayan Lowry, %31 şut isabetiyle oynadı.

"ADAM BEŞ ÜÇLÜK ATTI..."

Lowry ayrıca takımının 12 sayılık bir farkı (66-78) kaybetmesi üzerine yorum yaptı ve bunun Raptors için gerçekten zor olduğunu belirtti. Marcus Smart, beş üçlük atarak Celtics'i maça geri döndürmüştü:

"Yani, Marcus Smart beş tane üst üste üçlük attı. Bu sadece, çok zor bir durum. Adam beş üçlük attı. Enerjimizin iyi olduğu bir oyun oynadık, sadece sonunu getiremedik. Oyunu, savunma tarafında olması gerektiği gibi bitirmedik. İki maç kaybettik. Bir maç alma şansımız var. Tüm yapmamız gereken bu. Bir maç alp, ve her maçı sırayla oynamak. Celtics, son derece iyi oynuyor. Kendimizi daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmalıyız."


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