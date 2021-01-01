Lowe: "Towns, NBA tarihinin hücumda en yetenekli pivotu!"

ESPN baş yazarı Zach Lowe, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın "NBA tarihinin hücum tarafında en yetenekli pivotu" olduğunu söyledi.



Towns 2015 NBA Draftı'nda lige ilk sıradan seçilerek girdiğinde, birçok kişi kendisini jenerasyonda bir kez çıkan bir yetenek olarak görmüş olsa da, savunmada fazla efor göstermemesi ve Timberwolves'un takım olarak çektiği sıkıntılar, imajına bir nebze zarar vermişti.



Ancak Lowe, Towns'ın hücum bazlı olarak NBA tarihindeki en yetenekli uzun olduğunu ve ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olabileceğini belirtti:



"Karl-Anthony Towns son iki yıldır, kişisel düzeyde, basketboldan daha önemli olan şeyler açısından acımasız bir süreç geçirdi.



Onun, kariyerinin bir noktasında NBA'deki en iyi 10 oyuncudan biri olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bugüne kadar olmamasının sebebi, çoğunlukla savunması yüzünden. Bana göre, hücum bazında muhtemelen basketbol tarihindeki en yetenekli uzun. Üçlükleri, driplingli oyunu ve sırtı dönük oyunu düşünüldüğünde, her şeyi yapabiliyor."



"KEVIN LOVE 2.0 OLMASINI İSTEMİYORUM"



Lowe, Towns'ın çok geç olmadan ve yetenekleri boşa gitmeden bir adım atmasını beklediğini de sözlerine ekledi:



"Karl-Anthony Towns'dan, üç yıl sonra başka bir yere gitmiş ve kazanma yolunda takıma küçük katkılar yapmaya karar vermiş bir Kevin Love 2.0 olarak bahsetmek istemiyorum."



