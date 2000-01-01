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Lowe: "Paul George, seneye bir 'intikam turu' düzenler"

ESPN yazarı Zach Lowe, gelecek sezon LA Clippers süperstarı Paul George'un bir "intikam turu" düzenleyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN yazarı Zach Lowe, gelecek sezon LA Clippers süperstarı Paul George'un bir "intikam turu" düzenleyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Kawhi Leonard ve Paul George, 2019 yazında Clippers'a katıldıklarında, ekip için umutlar yüksekti. Clippers anında şampiyonluk yarışmacısı olmuştu, fakat sonunda Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets tarafından elenmişlerdi.

Clippers'ın başarısızlığından adil bir şekilde sorumlu olan oyunculardan biri de George'du. Playoffların çoğunda sıkıntı çekmişti.

Fakat Lowe, PG'nin gelecek sezon farklı bir zihniyete sahip olacağına inanıyor:

"Önümüzdeki sezon bir Paul George intikam turu gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Adam geçen sezon MVP adaylığında ilk beş sırada bitirmişti. Önümüzdeki sezon güçlü bir şekilde geri dönecektir."


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