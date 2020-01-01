Lowe: "NBA oyuncuları şu anda avantajlı konumdalar"

ESPN'den Zach Lowe, NBA oyuncularının şu anda avantajlı konumda olduğunu ve takım sahiplerinin yeniden müzakere edilmiş toplu iş sözleşmesi istemediğini söyledi.



Oyuncular oyuna geri dönüş planına katılmamaya karar verirlerse, NBA takım sahipleri mevcut toplu pazarlığı makul bir şekilde parçalayabilirken, geleneksel düşünce, bu yönde ilerlemek istememeleri yönünde.



Lowe, podcast'inde şu ifadeleri kullandı:



"Yeteneğin yeri doldurulamaz. Oyuncuların şu anda avantajı var. Göründüğü kadar avantajlı olmadıklarını söylemek kolay, çünkü diğer tarafta görünen şey, yani oynamaya karar verirlerse, takım sahiplerinin toplu pazarlık anlaşmasını bozmaları üzerine. Sezon iptal edilirse, bir lokavt olacaktır."



"Ama şunu da söyleyeyim: takım sahipleri bunu yapmak istemiyorlar. Bu onlar için de finansal bir felaket. Gerçekten bu sezon oynamak ve orada öylece duran yüz milyonlarca doları telafi etmek istiyorlar. Oyunculardan daha fazla kaynağa sahip olmalarına rağmen, diğer tarafta basketbolla ilgili yüzde beş puan daha fazla gelir kazansalar bile, basketbol olmadan bir buçuk yıl geçirmek istemiyorlar."



Lowe ayrıca, NBA'in oyuncuların işbirliğiyle sezona dönme planıyla ilerleyeceğine inandığını da ekledi.



