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Lowe: "Milwaukee, Giannis'in imzası konusunda sessizleşti.."

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun bir 'süpermaksimum' kontrat uzatması imzalayıp imzalamayacağı konusunda "biraz sessizleştiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun bir 'süpermaksimum' kontrat uzatması imzalayıp imzalamayacağı konusunda "biraz sessizleştiği" iddia edildi.

ESPN'in The Jump programında konuşan Zach Lowe, şunları söyledi:

"Jrue Holiday ve Bogdan Bogdanovic işlemleri sırasında, Bucks gerçekten iyimserdi. Şampanya patlatmak üzereydiler, çok heyecanlıydılar. O zamandan beri sessizleştiler. Bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum... O iyimserliği bir süredir duymuyorum."

Antetokounmpo'nun uzatma kontratını imzalamak için 21 Aralık'a kadar süresi var.


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