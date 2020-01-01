Lowe: "Milwaukee, Giannis'in imzası konusunda sessizleşti.."

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun bir 'süpermaksimum' kontrat uzatması imzalayıp imzalamayacağı konusunda "biraz sessizleştiği" iddia edildi.



ESPN'in The Jump programında konuşan Zach Lowe, şunları söyledi:



"Jrue Holiday ve Bogdan Bogdanovic işlemleri sırasında, Bucks gerçekten iyimserdi. Şampanya patlatmak üzereydiler, çok heyecanlıydılar. O zamandan beri sessizleştiler. Bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum... O iyimserliği bir süredir duymuyorum."



Antetokounmpo'nun uzatma kontratını imzalamak için 21 Aralık'a kadar süresi var.



