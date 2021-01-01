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Lowe: "Luka, NBA'in en mızmız oyuncularından birine dönüştü"

ESPN yazarı Zach Lowe, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in NBA'in en "mızmız" oyuncularından birine dönüştüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN yazarı Zach Lowe, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in NBA'in en "mızmız" oyuncularından birine dönüştüğünü söyledi.

Genç Sloven yıldızın her düdük üzerine hakemlere şikayette bulunmayı alışkanlık haline getirmesi, NBA hayranları ve analistleri tarafından yaygın eleştirilere yol açmaya başladı.

Lowe, kendi podcast'inde bu durumu açıklarken, Luka'nın "NBA'deki en mızmız oyunculardan" birine dönüştüğünü açıkladı:

"Luka, NBA'in en mızmız oyuncularından biri haline geldi. Potaya her gidişinde, sürekli hakemlere sızlanıp duruyor. Hakemlere konuşmak için o kadar enerji harcıyor ki, birçok kez tüm ekibin enerjisini düşürdüğü oldu."

Mavericks şu anda Batı'da 8-13'lük bir dereceyle 13'üncü sırada yer alıyor.


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