Lowe: "Giannis'in LeBron'dan iyi olduğunu söylemekte, utanılacak bir şey yok"

ESPN başyazarı ve NBA analisti Zach Lowe, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'ten daha iyi olduğunu söylemekte "utanılacak bir şey olmadığını" söyledi.



Lowe, 'Greek Freak'in ligin en iyi oyuncusu unvanına sahip olma fırsatı olmasıyla ilgili, ESPN'in Get Up! programında şu açıklamaları yaptı:



"Bunu yapmaktan nefret ediyorum, çünkü gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olabilecek ve tüm zamanların en iyi 35 yaş sezonunu geçiren LeBron'u sanki aşağılıyormuşum gibi gözüküyor. Ancak, Giannis'in bahsettiğim iki istatistik dışında (asistler ve üçlük isabeti) her istatistiğinin, LeBron'dan daha iyi olduğunu söylemekte utanılacak bir şey yok. İstediğiniz gelişmiş istatistikleri, geleneksel istatistikleri ortaya koyabilirsiniz. Giannis daha iyi, ekibi daha iyi.



Evet, LeBron Batı'da oynuyor ve kadro bağlamında falan da konuşabiliriz, ama onları bir araya getirdiğinizde, Giannis'in tarihin en iyi skorer sezonlarından birini geçirdiğini düşünüyorum."



Bu sezon Giannis maç başına %54.7 isabetle 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asist ortalamalar yakalamıştı. Bucks, NBA'de tüm sezon boyunca en iyi takım olmuş, NBA'deki en iyi dereceye sahip olmuş ve her maçta rakiplerini domine etmişti.