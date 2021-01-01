Lowe: "CP3, kritik anlarda NBA tarihinin en iyilerinden!"

ESPN'in kıdemli yazarı Zach Lowe, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un "NBA tarihinin kritik anlardaki en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.



Uzman ESPN analisti, 'The Lowe Post' podcast'indeki bir sohbette, ekipleriyle ilgili belirli bir eğilimi fark ettikten sonra CP3 ile ilgili fikrini şu şekilde paylaştı:



"Son yıllarda üst üste birkaç kez gördük ki, kritik anlarda iyi bir takım olmanın sırrı, Chris Paul'u kadronuza katmaktan geçiyor. İnsanların kendisi hakkında böyle düşündüklerini pek sanmıyorum, fakat kendisi bu kritik anlarda gösterdiği performanslar bakımından NBA tarihindeki en iyi oyunculardan biri. Playofflarda böyle anlarda bir sürü şut sokmuştu... Lakin birkaç bariz hata yüzünden bunlar hep gölgede kaldı."



Tarihin en iyi point guardlarından biri olarak kabul edilen 36 yaşındaki Paul, bu sezon 14.5 sayı, 10.1 asist ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



