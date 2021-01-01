Lowe: "Bence her iki LA takımı da Kemba'yı yoklayacak"

ESPN başyazarı Zach Lowe, Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın Oklahoma City Thunder guardı Kemba Walker'ı izliyor olabileceğini söyledi.



Lowe'ın, kendi podcasti'nde "Bence her iki LA takımı da Kemba Walker'ı yoklayacak..." ifadelerini kullandığı duyuldu.



Kısa süre önce Boston Celtics'ten Thunder'a takas edilen 31 yaşındaki oyuncunun, bu takas nedeniyle mutsuz olduğu bildirilmişti.



Kemba, 2020-21 normal sezonunda maç başına 19.2 sayı, 4.9 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Celtics, ilk turunu Brooklyn Nets'e kaybettiği 2021 playofflarında maç başına kariyerinin en düşüğü olan 12.7 sayı ortalaması yakalamış olan Walker'dan, beklediklerini alamamıştı.



