Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ederken, Sinan Engin flaş bir açıklama yaptı.



"LÖW, TÜRKİYE'DE OLMAZ"



Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Joachim Löw'ün doğru bir tercih olmayacağını belirten Sinan Engin "Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından Türkiye'de olmaz. Açmaz burası onu. Konsantre olmaz. Parasını alır, sonra kovulmayı bekler ve gider." dedi.



"İKİ TARAFTAN DA BILIC'İ DUYDUM"



Slaven Bilic'in Fenerbahçe2ye yakın olduğu yönündeki iddiasını yineleyen Sinan Engin "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum." ifadelerini kullandı.





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