Löw, Türkiye'ye karşı Havertz ve Leno'yu sahaya sürecek

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim günü Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.



Joachim Löw, müsabakanın oynanacağı Köln kentindeki Rhein Energie Stadı'nda video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.



Futbolcuların eylül ayına göre daha hazır olduklarını ifade eden Löw, eylül ayında oynanan milli maçlardan önce bazı futbolcuların tatilden yeni döndükleri için hazır olmadıklarına işaret etti.



Milli takımın aday kadrosuna alınan futbolcuların haklı olarak forma giyme beklentisi olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Öyle yapmayı da planlıyorum. Muhtemelen yarın 6 değişiklik yapma imkanına sahip olacağız. Takımı nasıl kuracağım konusunda antrenörlerle birlikte istişare ederek karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Löw, kaleci Bernd Leno ile orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de olacağını şimdiden söyleyebileceğini dile getirdi.



Paris Saint-Germain'de forma giyen Julian Drexler'in kaptanlık pazı bandını taşıyacağını söyleyen Alman çalıştırıcı, uzun zamandan beri milli takımın parçası olan Emre Can, Matthias Ginter ve Antonio Rüdiger'in de tecrübeli isimler olarak genç oyunculara liderlik yapacağını kaydetti.



Hazırlık maçlarının takıma güç katabilecek oyuncuları görme açısından önemli olduğunu anlatan Löw, kadroya alınan futbolcuların kendilerini gösterme fırsatı yakalayacağını vurguladı.



Bayern Münih ve Leipzig takımlarında forma giyen futbolcuların bu akşam, Real Madrid'de oynayan Toni Kroos'un ise yarın kampa katılacağı bilgisini paylaşan Löw, grip belirtileri nedeniyle çeşitli sağlık testlerinden geçen Timo Werner'in kampa katılıp katılmayacağına ise yarın karar verileceğini aktardı.



Öte yandan Alman Milli Takımı, Löw yönetiminde oynanacak karşılaşma öncesinde son antrenmanını Rhein Energie Stadı'nda yaptı.



- 300 seyirciye izin verildi



Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.



Kentte 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının son 7 günde 35'in üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı stada yarın en fazla 300 seyircinin alınmasına izin verilebileceği kaydedildi.



