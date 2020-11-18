Löw tarihi İspanya yenilgisi sonrası konuştu

Almanya'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık tariihi yenilgi sonrasında teknik direktör Joachim Löw açıklamalarda bulundu.



Löw maçı çevirmek için yaptıkları hiç bir hamlenin tutmadığını söyleyerek maçta yaptıkları hatalardan ders almaya çalışacaklarını söyledi. Löw maç sonu açıklamalarında, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün herşey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız" sözlerini kullandı.



Kadro seçimleri ve son dönemde aldığı mağlubiyetler nedeniyle Milli Takım'daki görevinin tehlikede olup olmadığına ilişkin sorulara ise, "İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başlalarına sormalısınız" cevabını verdi.



