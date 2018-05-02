Lovren'den Harry Kane göndermesi!

Liverpool'un iki futbolcusuve'in Instagram'dan yaptığı konuşma dikkat çekti.Salah, Instagram hesabından Premier Lig yılın futbolcusu ödülünün pozunu verip paylaşırken 'Lovren bana oy verdin mi?' diye yazdı.Lovren ise sadece ceza sahası içinde bekleyip son vuruş yaptığını ima ederek Harry Kane için Mr. Touch (Bay dokunuş) cevabını verdi. Lovren, Salah'a cevap olarak ''Ben oyumu Mr. Touch için verdim. Şaka yapıyorum, benim oyumu zaten biliyorsun'' dedi.Hırvat futbolcunun bu cevabı sosyal medyada Liverpool taraftarları arasında büyük beğeni topladı.