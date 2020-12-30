Lovren'den depremzedelere ücretsiz otel yardımı

Dejan Lovren, Hırvatistan'ın Petrinja kentinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde evi zarar göre 16 aileye 4 yıldızlı otelde konaklama sağlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lovren'den depremzedelere ücretsiz otel yardımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 05:12
Zenit'te forma giyen Dejan Lovren Hırvatistan'da yaşanan depremde evleri zarar gören 16 ailenin otel masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Lovren kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Hırvatistan'ı vuran 6.4 şiddetindeki depremde evleri zarar gören ailelere yardım çağrısı yaptı. Evleri zarar gören 16 aileye 4 yıldızlı bir otelde sınırsız konaklama imkanı sunacağını belirterek taziye mesajını yayınladı.

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde Petrinja kasabasının yarısının yıkıldığı resmi kayıtlara geçerken çok sayıda yaralı ve malesef ölümlerin de yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye'de forma giyen Hırvat futbolculardan Domagoj Vida, Ante Kulusic gibi isimler de sosyal medya hesaplarından Hırvatistan'da yaşanan depremle ilgili paylaşımlar yaptı.

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında yaşanan deprem felaketi tüm ülkenin yanı sıra komşu ülkelerde de hissedildi.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için