Lovren'den depremzedelere ücretsiz otel yardımı

Zenit'te forma giyen Dejan Lovren Hırvatistan'da yaşanan depremde evleri zarar gören 16 ailenin otel masraflarını karşılayacağını açıkladı.Lovren kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Hırvatistan'ı vuran 6.4 şiddetindeki depremde evleri zarar gören ailelere yardım çağrısı yaptı. Evleri zarar gören 16 aileye 4 yıldızlı bir otelde sınırsız konaklama imkanı sunacağını belirterek taziye mesajını yayınladı.Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde Petrinja kasabasının yarısının yıkıldığı resmi kayıtlara geçerken çok sayıda yaralı ve malesef ölümlerin de yaşandığı kaydedildi.Öte yandan Türkiye'de forma giyen Hırvat futbolculardan Domagoj Vida, Ante Kulusic gibi isimler de sosyal medya hesaplarından Hırvatistan'da yaşanan depremle ilgili paylaşımlar yaptı.