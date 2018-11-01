Lovren: 'Ramos benden daha çok hata yapıyor'

Liverpool ve Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olduğunu söyledi ve Ramos hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı."Dünyanın en iyi stoperlerden biri olduğumu söyledim. Asla 'En iyisiyim' demedim. Her zaman en iyilerden biriyim dedim. En iyi 5 stoperden biri olabilirim. Ancak baktığınız zaman, Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve bir ay sonra Dünya Kupası finalinde oynayan kim? Evet, Premier Ligi kazanmadım ama bu krediyi hak ettiğimizi düşünüyorum""Aldığım eleştirileri hak etmiyorum. Ramos benden daha çok hata yapar ancak Real Madrid için oynuyor. Hata yaptığında da 5-1 ya da 5-2 kazanıyor ve hatası kimsenin umurunda olmuyor. Ben hata yaptığımda ise 1-0 kaybediyoruz""Kesinlikle Varane, Ramos'tan daha iyi. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazandı. En iyi savunma oyuncusu olmalıydı ama Ramos'u seçtiler. Bunu değiştiremiyoruz"