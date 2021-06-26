Lovren: 'Finalden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti'

Hırvatistan'ın savunmacılarından Dejan Lovren takım arkadaşı Marcelo Brozovic ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.Lovren, 2018 Dünya Kupası finaline çıkmadan önce Marcelo Brozovic ile ilgili, "Bu adam bu kadar yemeği nasıl yiyor bilmiyorum. Dünya Kupası finalinden önce iki kilo salam ve iki kruvasan yedi, yanında da çok fazla miktardo kola içti. Ama sahada 15 kilometre hiç sorun yaşamadan koştu. Aklım almıyor" diye konuştu.Bu kadar yemeği kendisinin yemesi halinde 4 gün boyunca hazmetmek zorunda kalacağını söyleyen Lovren, "Ona bunu nasıl başardığını sordum. Gökyüzünü işaret ederek, 'Salam, salam' dedi" sözünü kullandı.