AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Lovren: "DK finalinden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti"

Hırvatistan stoperi Dejan Lovren, takım arkadaşı Marcelo Brozovic'in ilginç yemek düzenini esprili bir dille anlattı.

Lovren: 'DK finalinden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti'
Hırvatistan'ın savunmacılarından Dejan Lovren takım arkadaşı Marcelo Brozovic ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Lovren, 2018 Dünya Kupası finaline çıkmadan önce Marcelo Brozovic ile ilgili, "Bu adam bu kadar yemeği nasıl yiyor bilmiyorum. Dünya Kupası finalinden önce iki kilo salam ve iki kruvasan yedi, yanında da çok fazla miktardo kola içti. Ama sahada 15 kilometre hiç sorun yaşamadan koştu. Aklım almıyor" diye konuştu.

Bu kadar yemeği kendisinin yemesi halinde 4 gün boyunca hazmetmek zorunda kalacağını söyleyen Lovren, "Ona bunu nasıl başardığını sordum. Gökyüzünü işaret ederek, 'Salam, salam' dedi" sözünü kullandı.



Son Dakika Haberleri
Lovren: "DK finalinden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aşırı kola içti"
Lukaku: "Ben Ronaldo'yu kıskanıyorum, o da beni kıskanıyordur"
Cristiano Ronaldo: "Brokoli, tavuk, pilav, su"
UEFA'dan Müslümanlar için Heineken kararı!
Henderson: "Klopp bana gülen surat emojisi yolladı"
Sebastian Vettel: "Almanya favori değil!"
Karim Benzema: "Cristiano bir canavar"
Lorenzo Insigne: "Kimseden korkmuyoruz"
Romelu Lukaku: "Zihinsel olarak iflas etmiştim"
Polonya'dan Fenerbahçe'yi ilgilendiren açıklama!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play