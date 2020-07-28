'Lovren 11 milyon euro' iddiaları üzerine açıklama

Liverpool'dan Zenit'e transfer olan Dejan Lovren için 11 milyon euro bonservis ödendiği iddiaları üzerine Rus ekibinden açıklama geldi.



Kulübün Genel Müdürü Alexander Medvedev Lovren'in transferinin iddia edildiği miktarlarda tamamlanmadığını söyleyerek, "Medyada yer alan miktar doğru değil. Transfer şartlarından ve Dejan'a vereceğimiz ücretlerden memnunuz. Transferi tartışmak için bir neden ortada yok. Önemli olan sonuçtur" sözlerini kullandı.



Lovren transferinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Medvedev, Lovren'in gerçek bir savaşçı olduğunu söyleyerek, "O, maç içinden kendisini çok kaptırıyor. Takımımızın bu tip oyunculara ihtiyacı var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi oynamış ve hatta kazanmış olması bize bütük tecrübe katacak" diye konuştu.



31 yaşındaki Lovren, bu sezon Liverpool ile 15 resmi maça çıktı. Hırvat stoper bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.



