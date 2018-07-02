Love'a 'bedava' engeli

Negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi, aynı taktiği Vagner Love'da uygulamama kararı aldı. Şenol Güneş'in, Love'u şimdilik takımda tutma düşüncesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi de bu oyuncunun gecikmiş alacaklarını ödeyerek, Brezilyalı forvetin bedelsiz serbest kalmasının önüne geçti.Flamengo takımının radarında olan futbolcuyu, buraya bedava kaptırmak istemeyen siyah - beyazlı kulüp, söz konusu parayı ödeyerek, bonservis pazarlıklarında elini daha da güçlendirdi. Vagner Love'u, Slovakya ve Avusturya kamplarında yakından takip edecek olan Şenol Güneş'in, gerekirse yönetimden sadece Negredo'nun yerine bir forvet isteyebileceği dile getirildi. Antrenmanlarda Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adamın, bu oyuncuya geçen seneki eksikliklerini anlattığı ve bunları gidermeye çalışması gerektiğini söylediği ortaya çıktı.Yönetimin ve teknik heyetin, kendisine bu kadar yakın ve sıcak davranılması karşısında memnuniyetini gizlemeyen Vagner Love'un da, yeni sezona Beşiktaş'ta devam etmek için elinden geleni yapacağının sözünü verdiği ortaya çıktı.Beşiktaş Yönetimi, Love ile birlikte Pepe, Quaresma ve Vida'nın da gecikmiş paralarını hesaplarına yatırdı.