Yaz döneminde istenmeyen adam ilan edilen Vagner Love, artık Beşiktaş'ın en büyük gol umudu. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.
Lens form tutmasıyla birlikte hücum bölgesinde rekabet iyice artarken, Love hocasından forma istedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in birebir görüşme yaptığı tecrübeli forvet, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Düzenli şekilde oynadığım takdirde, takıma sağladığım katkı da artacak. Beklentilerin farkındayım ve buna golle karşılık vereceğim" dedi.
Öte yandan Santos kulübünün Vagner Love'a olan ilgileri bitmiyor. Brezilya ekibinin başkanı Jose Carlos Peres, "Hocamız Cuca ile onu takip ediyoruz. Devre arasında şartlar izin verirse, tekrar görüşmelere başlayacağız" dedi.
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Lens form tutmasıyla birlikte hücum bölgesinde rekabet iyice artarken, Love hocasından forma istedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in birebir görüşme yaptığı tecrübeli forvet, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Düzenli şekilde oynadığım takdirde, takıma sağladığım katkı da artacak. Beklentilerin farkındayım ve buna golle karşılık vereceğim" dedi.
Öte yandan Santos kulübünün Vagner Love'a olan ilgileri bitmiyor. Brezilya ekibinin başkanı Jose Carlos Peres, "Hocamız Cuca ile onu takip ediyoruz. Devre arasında şartlar izin verirse, tekrar görüşmelere başlayacağız" dedi.
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