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Love, Şenol Güneş ile özel görüştü! Farkındayım...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşitkaş'ta gözler Vagner Love'a çevrildi. Milli ara öncesi oldukça formda olan Brezilyalı golcü, siyah-beyazlıların Göz-göz karşısındaki en önemli silahı olacak.

Kaynak: Fanatik
Love, Şenol Güneş ile özel görüştü! Farkındayım...
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19 Ekim 2018 10:53
Yaz döneminde istenmeyen adam ilan edilen Vagner Love, artık Beşiktaş'ın en büyük gol umudu. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.

Lens form tutmasıyla birlikte hücum bölgesinde rekabet iyice artarken, Love hocasından forma istedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in birebir görüşme yaptığı tecrübeli forvet, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Düzenli şekilde oynadığım takdirde, takıma sağladığım katkı da artacak. Beklentilerin farkındayım ve buna golle karşılık vereceğim" dedi.

Öte yandan Santos kulübünün Vagner Love'a olan ilgileri bitmiyor. Brezilya ekibinin başkanı Jose Carlos Peres, "Hocamız Cuca ile onu takip ediyoruz. Devre arasında şartlar izin verirse, tekrar görüşmelere başlayacağız" dedi.

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