Love: "LeBron ve Jordan'ın talepkarlıkları farklıydı"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "talep etme" şekillerinin nasıl farklı olduğunu açıkladı.



Cavaliers'la LeBron ile beraber şampiyonluk kazanmış olan Love, Jordan - LeBron karşılaştırması hakkında konuştu. Love'a göre, LeBron ve Jorda arasındaki önemli bir fark, liderlik tarzlarıydı.



#NBATogether'da Ernie Johnson ile yaptığı bir röportajda Love, Jordan gibi, LeBron'un da takım arkadaşlarından çok talepkar olduğunu açıkladı:



"LeBron doğru yollarla ve doğru nedenlerle talepte bulunurdu. Her zaman söylediği gibi, büyüklük için çaba sarf ediyor ve gerçekten başka bir şey kabul etmiyor. Bence Jordan'la kendilerine göre farklılar. Kobe Bryant da, adamlarından en iyisini elde etmeye çalışırken aynı şeyi yapardı. Bana kalırsa Bron kesinlikle çok ama çok talepkar biriydi ama her zaman adamlarının arkasında olurdu. Her zaman sizi yapılandırmak ve başarıya hazırlamak isterdi."



"UMURSAMAZSANIZ, ÜSTÜNÜZE BİNERDİ"



Cavs yıldızı, James'in yüzde yüz çaba göstermediğini düşündüğü takım arkadaşlarına, bunu bildirdiğini söyledi:



"Olduğu kişiyle, ekibimiz olarak olduğumuz ekiple, finale yükselmeye çalışırken ve yüksek beklentilere sahipken, bununla ilgili birçok şey vardı. Bence Bron çok talepkardı. Eğer sıkı oynamıyorsanız ya da oyun için elinizden gelenin en iyisini yapmıyorsanız, o zaman üstünüze binerdi. Çoğu durumda, haklı olarak öyleydi. Sadece herkesin en iyisini elde etmeye çalışıyordu. Ve bence bu belli oluyor. Ama asla takım arkadaşlığını bu kadar önemseyen birinin etrafında bulunmamıştım."