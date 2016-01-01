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Love: "LeBron'un 2016'daki bloğu, NBA tarihindeki en iyi blok!"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, eski takım arkadaşı LeBron James'in 2016 Finalleri'ndeki efsanevi bloğunun, "NBA tarihindeki en iyi blok" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, eski takım arkadaşı LeBron James'in 2016 Finalleri'ndeki efsanevi bloğunun, "NBA tarihindeki en iyi blok" olduğunu söyledi.

2016 Finalleri'nin 7'nci maçında LeBron, Golden State Warriors forveti Andre Iguodala'nın turnikesini panyaya yapıştırarak koyduğu bloğuyla tarihe geçmişti.

Yıllar sonra Love, eski takım arkadaşı tarafından yapılan "NBA tarihindeki en iyi blok" olarak nitelendirdiği bu pozisyon hakkında konuştu:

"Savunmaya geri koştuğumda, J.R. Smith benim önümdeydi. Top Iguodala'daydı ve J.R. onun turnikesini engellemek için zıpladığında, Bron'ın topu cama yapıştırması için gereken boşluğu ve vakti yaratmayı başarmıştı. Hatırladığım şey buydu, belki o pozisyonu herkesten daha iyi yerden görmüştüm.

Daha önce de söylemiştim, bence bu tarihin en iyi ve kritik bloğu olmakla birlikte, belki de en iyi savunma oyunu. O maçta inanılmaz derecede anlamlı birkaç anımız olduğunu biliyorum. Ama deplasmanda, o tarz bir yedinci maçta böyle mucizevi bir blok olmasaydı, maçın nasıl sonuçlanacağını söyleyebilmek mümkün olmazdı. Tarihe belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak geçecek bir adamın, gerçekten özel bir anıydı."


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