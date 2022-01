Love: "LeBron'la oynamak, pembe dizide oynamak gibi"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, LeBron James'in bulunduğu bir takımda oynamanın bir "pembe dizide" oynamak gibi olduğunu söyledi.



Geçmişte Cavaliers'ta LeBron'un takım arkadaşı olan Love, bu sezon beklenenden düşük performans gösteren Los Angeles Lakers'ın durumu hakkında konuşurken, James'in etkisini şu şekilde açıkladı:



"Bron'ın kendine özgü bir çekim gücü var. Medya, onu ya da Lakers'ı sevenler veya nefret edenler, bütün herkes takımın yanlış yönde atılacak herhangi bir adımını bekleyip bunun üzerine gündem oluşturmayı bekliyor. Zor bir durum.



Herkes Lakers'ın büyük üçlüsü olmasından ötürü büyük işler başarmasını bekliyor. AD yokken bile LeBron'dan büyük şeyler bekliyorlar. Ben de Bron ile oynadım ve Cleveland'da da sürekli yakın incelemeye alınıyorduk. Bizden beklentiler çok büyüktü. İnsanlar 'ya şampiyonluk ya hiç' falan diyordu."



"BU İŞLER BÖYLEDİR..."



Love, medyanın her zaman olduğu gibi işini reyting alma üzerinden devam ettireceğinin de altını çizdi:



"Her ufak yanlış adımda, arka arkaya üç mağlubiyette veya .500 civarlarında gezinme sürecinde, bir pembe dizi gibi birçok farklı hikaye çıkıyordu. Medya 7/24, sürekli tepenizde olduğunuzda, konuşacak bir şeyler bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde reyting alamazlar. Bu işler böyledir.



JJ'in (Redick) dediği gibi, kendisi bizim neslin en büyük oyuncusu. Ve GOAT tartışmalarında da insanlar yaptığı her hareketi takip edecekler. Bu yüzden ekibi, eğer birisi düşük performans gösteriyorsa veya herhangi biri Lakers sezonunu berbat ediyorsa, onların günah keçisi olduğunu söyleyecek."