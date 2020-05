Love: "Keşke LeBron ve Kyrie'yle bir şampiyonluk yarışına daha girseydik"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, LeBron James ve Kyrie Irving'in organizasyonla bir şampiyonluk yarışına daha girmiş olmalarını görmeyi "çok istediğini" söyledi.



2016'da Cavs'i bir şampiyonluğa taşımalarına rağmen, 2017 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors ile rövanş kaybetmişlerdi. Irving daha sonra bir takas istemiş ve Boston Celtics'e gönderilmişti. James ise ertesi yıl Los Angeles Lakers'a katılmak için ayrılmıştı.



Love, The Athletic'den Jason Lloyd'a verdiği demeçte, "Sadece neler yapabileceğimizi görmek için bir kez daha şansımızı denemeyi görmeyi çok isterdim. Bence gerçekten büyük bir maratona hazırlanırdık. Her ikisinin de Cleveland'daki son yılları olsa bile. Neler yapabildiğimizi görmek güzel olurdu." şeklinde konuştu.



Love, 1990'ların Chicago Bulls hanedanlığı hakkındaki ESPN belgeseli The Last Dance'in hevesli bir izleyicisi olduğunu ve Chicago'da işlerin parçalanmaya başlama şeklinin, Cleveland'da Cavaliers'ın gelecek için yeniden inşasına doğru kayma dönemi ile bazı paralellikler taşıdığını açıkladı.



31 yaşındaki UCLA çıkışlı oyuncu ve Tristan Thompson, 2016 şampiyonluğu takımının hala kadrodaki son büyük direkleri. Bunun dışında, son iki yıldaki en iyi 10 draft seçimlerinden ikisi olan Collin Sexton ve Darius Garland etrafında yeniden inşa edilen bir takım.



"WARRIORS DIŞINDA RAKİBİMİZ YOK DİYORDUK"



Love, The Athletic'in James ve Irving gibi bir ikili bulmaya çalışmasının kolay olmayacağını söyledi:



"Saha dışında olanları saymazsanız, ki bunu söylemek kolaydır, saha içinde beraber mükemmeldiler. Son hızda oynadıklarında ve iyi hissettiklerinde, Warriors dışında kimsenin karşımızda duramayacağını düşünürdük. Sahaya yayılma şeklimiz ve Bron'ın çok güçlü ve dominant oluşuyla... Kyrie'nin de. O basketbold topuyla bir sihirbazdı ve açık sahada oynayabiliyordu. Üçlük atabiliyordu ve etrafında şutörler de vardı. Birçok yeni oyuncuyu getirmek ve bunun nasıl görüneceğini bilmemek çok zorlu bir durum."