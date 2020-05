Love: "Jordan'ın LeBron gibi, medyayla bu kadar uğraştığını bilmiyordum"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, sonunda Michael Jordan ve LeBron James arasındaki kilit benzerliği fark ettiğini söyledi.



Love, "nihayet" Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki benzerliklerin bazılarını fark ettiğini belirtti.



Birçok kişi, sosyal medya çağının LeBron'un yaptıklarını sürekli çok yakından incelediklerini söylüyordu. Yine de ESPN'in "The Last Dance" adlı belgesel serisine hızlı bir bakıştan sonra, Love, MJ'in de kendi günlerinde çok sayıda eleştiriyle uğraştığına ikna oldu:



"O zamanlar sosyal medya olmadığı için, hep bu denli bir yakından inceleme durumu olmadığını düşünürdüm. Ama neredeyse LeBron'un durumu gibiymiş. MJ bir gezegen gibiymiş ve yörüngesindeki her şeyi didik didik etmişler. Bunu farketmemiştim. Bu bir paralel değil. Ama medya ile çılgınca bir zamanmış, özellikle New York'ta (1993 Doğu Konferansı Finalleri'nde) 2-0 geriye düştüklerinde ve babasıyla kumar oynadıklarında. Medya bu konuyu çok büyütmüş ve onu parçalamaya çalışmışlar. Bu da ilginçti. Bunu bilmiyordum. Olan biteni anlamak için çok küçüktüm."



Çok sayıda eleştirmen, medya tarafında LeBron James'in lig tarihindeki diğer süperstarlardan daha çok darbe yediğini savunuyordu, ancak bu konuşanlar, Jordan döneminde yaşamadıklarını biraz göstermiş oldular. Bulls megastarının, her adımını takip eden ve sosyal hayatını, etik olmayan hareketlerini ve karar alma sürecini darmadağın etmek isteyen birçok medya üyesi bulunuyordu.