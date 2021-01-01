Love'ın ABD Milli takımına seçilme sebebi neydi?

ABD Milli takım yönetim direktörü Jerry Colangelo, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın 2021 Yaz Olimpiyatları kadrosuna çağrılmasının sebebini açıkladı.



Love'ın Yaz Olimpiyatları için 2021 ABD kadrosuna alınmasının ardından lig çevresinde bazı eleştiriler almasıyla, kısa süre önce New York Post'tan Marc Berman'a konuşan Colangelo, Love'ın uluslararası basketbol oyunu üzerine tecrübesine vurgu yaparak, takım için ilk kez oynayan adamlara yardımcı olacak bir veteranlık görevini üstleneceğini söyledi:



"Kevin Love'ın ekstra pivot olarak gelmesinin en büyük nedeni, uluslararası oyun üzerine deneyimiydi. Evet, son birkaç yıldır pek oynamadığı doğru, ancak ortaya koyduğu becerileri ve fiziksel kondisyonuna olan bağlılığıyla, kendisi ribaund çekip şut atabilecek olan çok yönlü bir adam."



Love geride bıraktığımız normal sezonda 25 maç forma giyebilirken, 12.2 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



