Love: "Hak ettiğim kadar süre alacağım"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, önümüzdeki sezon takımda oynayacağı rol hakkında konuştu.



Takımın medya gününde konuşan Love, şu açıklamaları yaptı:



"Genç bir takımız. Açıkçası, hangi yolda ilerlersek ilerleyelim, yalnızca pozitif bir güç olmaya çalışacağım. Cavs forması giydiğim sürece bunun böyle olmasını istiyorum."



Sözleşmesinde iki yıllı ve 60 milyon dolar alacağı kalan Love, Cavaliers'ın maaşını ödeyip kendisini serbest bırakmasıyla ilgilenmediğini söyledi:



"Böyle bir durum hiç gündeme bile gelmemişti. Hepsi spekülasyon. Bazen bu tarz şeyler öylesine ortaya atılabiliyor. Benim için böyle bir durum asla gündemde bile değildi."



"HAK ETTİĞİM KADAR SÜRE ALACAĞIM"



Love, önümüzdeki bir iki hafta içinde koç J.B. Bickerstaff ile rolü hakkında bir görüşme yapmayı beklediğini sözlerine ekledi:



"Kadrodaki bir adam iyi oynuyorsa ve takımı doğru şekilde etkiliyorsa, tabii ki de süre alacaktır. Ben yalnızca en iyi versiyonumda olmayı ve JB'nin hak ettiğimi uygun gördüğü kadar süre almayı istiyorum. Ona güveniyorum."



Love, önceki sezon maç başına 24.9 dakika süre alarak, 12.2 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



