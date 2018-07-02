"Love gitmek istemiyor, fakat Cavs aynı fikirde değil" iddiası..

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers, geçen birkaç hafta boyunca, LeBron James'in serbest oyuncu olup ayrılması durumunda bile Kevin Love'ı koruyacakları konusunda ısrar etmişti.Fakat NBA'deki birçok kaynak, Cavaliers'in Love'ı başka yere göndereceği konusunda ısrarcı.Love, 2019-20 sezonu öncesi kontratındaki 25.6 milyon dolarlık opsiyonundan vazgeçerse, 2019'da serbest bir oyuncu olabilir.Cleveland'ın 2019'daki ilk tur hakkı ilk 10 korumalı olduğu için, bu durum Cavaliers'ı olduğundan daha erken yeniden yapılanmaya götürmeye teşvik ediyor.Ancak bir yandan iddialar, Cavaliers'in 2019'da halen playoff yapmak istedikleri üzerine...