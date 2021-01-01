Love, davranışından ötürü özür diledi: "Hata yaptım..."

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, Pazartesi gecesi Toronto Raptors'a karşı sahada gösterdiği umursamaz davranışının karakterine yakışmadığını belirterek, özür diledi.



Love, olayla ilgili 13 dakika konuştuktan sonra muhabirlerden herhangi başka bir soru almadı:



"Benim yapacağım bir hareket değildi. Hata yaptım. Herkes bunu biliyor. Niyetim oyuna saygısızlık etmek değildi, hatta niyetim topu oyuna sokmak bile değildi. Kendimi kaybettiğim bir andı. Takım arkadaşlarımla ya da koçlarımla alakalı bir durum değildi. Yapmamam gerekirdi."



Raptors'a karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinin sonlarında bazı çalınmayan düdüklerden dolayı hakemlere kızan Love, topu oyuna sokması için gelen pası direkt geri çevirdiğinde, Raptors topu yakalamış ve aynı pozisyonda üçlük isabeti bulmuştu. Toronto ekibi sonrasında, maçı 112-96 kazanmıştı.



Love'ın sosyal medyada viral olan davranışı, taraftarlar ve medya tarafından "çocukça" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirilmişti.



