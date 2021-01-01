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Love, Cavs'le serbest kalmak üzerine pazarlık yapmayacak

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, Cavaliers ile serbest kalması üzerine pazarlık yapmakla ilgilenmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, Cavaliers ile serbest kalması üzerine pazarlık yapmakla ilgilenmediği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Love, Cavaliers ile bir kontrat ödeme pazarlığı yapmakla ilgilenmiyor.

Love'ın menajeri Jeff Schwartz, ESPN'e verdiği demeçte, "Cleveland ile serbest kalma konusunda herhangi bir görüşme yapılmadı ve Kevin de bunu yapmakla hiç ilgilenmiyor." şeklinde konuştu.

Geçirdiği baldır sakatlığı, Love'ı 2020-21 sezonunda Cavaliers ile 25 maçla sınırlandırmıştı ve eski All-Star, maç başına kariyerinin en düşüğü olan 24.9 dakikada, 12.2 sayı, 7.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

Sözleşmesinin bitmesine iki yılı daha olan Love 2021-22 sezonunda 31.3 milyon dolar, 2022-23 sezonunda ise 28.9 milyon dolar kazanacak.


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