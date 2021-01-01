Love, Cavs ile serbest kalması üzerine görüşmedi

Cleveland Cavaliers ve Kevin Love arasında kontrat ödeme ve serbest bırakma işlemi konusunda herhangi bir görüşme olmadığı bildirildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor, bir okuyucunun Love'ın takımdaki mevcut durumu hakkında sorusuna şu şekilde bir yanıt verdi:



"Kaynaklar, Love ile bir satın alma hakkında hiçbir görüşme olmadığını söylüyor. Benim düşünceme göre Love, bu görüşmeleri başlatmalı ve buna değmesi için bir miktar maaştan vazgeçmeli. Öne çıkan bir diğer faktör ise, Love'ın sözleşmesi bu sezondan sonra sona eriyor olması ve bunun da kendisine daha fazla takas değeri kazandırması."



Love, Cavaliers ile dört yıllığı 120.402.172 dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı ve bu kontrat da kendisini 2022-23 sezonu sonuna dek takımda tutuyor olacak.



"CAVS, LOVE'A HALA DEĞER VERİYOR"



Fedor, Love'ın takas değerinin "yaşı, sakatlık geçmişi, büyük sözleşmesi (önümüzdeki iki yılda 60 milyon dolar alacağı bulunuyor) ve sahada herkes tarafından görülen tepkileri" nedeniyle biraz darbe gördüğünü kaleme aldı.



Fedor ayrıca Cavs'in hala Love'ın "liderliğine, üçlük atışlarına ve dikkati takımın genç guardlarından uzaklaştırma yeteneğine" değer verdiğini de kaydetti.



Eylül ayında 33 yaşına girecek olan Love, 2020-21 sezonunda oynadığı 25 maçta 12.2 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



