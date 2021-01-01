Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Love, Cavs'den bir takas talebinde bulunmadı" iddiası

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, Cavaliers'dan herhangi bir takas talebinde bulunmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, Cavaliers'dan herhangi bir takas talebinde bulunmadığı bildirildi.

Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre, kontratında iki yılı 60 milyon dolar alacağı kalan Love'ın yakın gelecekte herhangi bir takas talebinde bulunması beklenmiyor:

"Kaynaklar geçen hafta Hoops Wire'a Cavs'in bu yaz Love'ı takas etmeyi planladığını ve kendisinin de oynayacak yeni bir yer bulmak istediğini söylemişti. Bununla birlikte, Love tarafından herhangi bir takas talebi gelmedi ve Hoops Wire'ın temasa geçtiği kaynaklar da bir takas talebinin geleceğine inanmıyorlar."

Geçen sezon oynadığı 25 maçta Love, 12.2 sayı, 7.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

Cavaliers'ın, Darius Garland, Jarrett Allen ve Isaac Okoro'dan oluşan genç çekirdeği ile tam bir yeniden yapılanma modunda olduğundan ötürü, bu yıl Love'ın kontratını elden çıkarmaya çalışacağı tahmin ediliyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal