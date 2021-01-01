"Love, Cavs'den bir takas talebinde bulunmadı" iddiası

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, Cavaliers'dan herhangi bir takas talebinde bulunmadığı bildirildi.



Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre, kontratında iki yılı 60 milyon dolar alacağı kalan Love'ın yakın gelecekte herhangi bir takas talebinde bulunması beklenmiyor:



"Kaynaklar geçen hafta Hoops Wire'a Cavs'in bu yaz Love'ı takas etmeyi planladığını ve kendisinin de oynayacak yeni bir yer bulmak istediğini söylemişti. Bununla birlikte, Love tarafından herhangi bir takas talebi gelmedi ve Hoops Wire'ın temasa geçtiği kaynaklar da bir takas talebinin geleceğine inanmıyorlar."



Geçen sezon oynadığı 25 maçta Love, 12.2 sayı, 7.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



Cavaliers'ın, Darius Garland, Jarrett Allen ve Isaac Okoro'dan oluşan genç çekirdeği ile tam bir yeniden yapılanma modunda olduğundan ötürü, bu yıl Love'ın kontratını elden çıkarmaya çalışacağı tahmin ediliyor.



