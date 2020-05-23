Love: "Babam bana, 'İzlemen gereken adam, Dirk' demişti"

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin 'tempo ve alan paylaşımı' stiline geçişini nasıl etkilediğini açıkladı.



Esnek dört pozisyonu oynama konusunda, Love, Dirk ile benzerliklere sahip.



Love, TNT'den Ernie Johnson ile konuştu ve babası Stan Love'ın, oyununu Nowitzki'ye göre şekillendirmesini nasıl istediğini paylaştı.



Stan Love, 70'li yıllarda üç NBA takımında oynamış ve aynı zamanda pozisyonuna göre şutunu iyi geliştirmişti. Kevin, babasının zamanının ötesinde olduğunu ve oyunun tempo ve alan paylaşımlı bir noktaya gittiğini çok önceden öngördüğünü anlattı:



"Dirk'e baktı ve" 'İzlemen gereken adam bu' dedi. Kendisi, kariyerimde derin bir etkisi olan ve kariyerimi uzatmanın yanı sıra, içeride ve dışarıda oynamamı sağlayan isimdi. Esnek dört oynamamı istemişti ve şu anda oyun kısa kadrolarla, tempo ve alan paylaşımıyla oynanıyor. Uzunların biraz dışarı çıkıp, şutlarını kendi yararına kullanmaları üzerine fikirleri vardı."



2014 yılında Cavs'e takas edilmeden önce, Love, Minnesota Timberwolves ile ilk yıllarında, şut atabilmesinin yanı sıra, tipik fiziksel bir dört numara olarak oynuyordu. UCLA Bruins ile bir yıllık üniversite döneminde bile, her zaman güçlü bir ribaundçı olmuştu.



