Love: "ABD takımında kanıtlayacak çok şeyim var"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, ABD Milli Takımı'nda "kanıtlayacak çok şeyi" olduğunu söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri erkek Olimpiyat basketbol takımına katılması bazı eleştiriler almış olsa da, Cavaliers forveti, başantrenör Gregg Popovich'in kendisi üzerine aldığı kararı boşa çıkarmamayı umduğunu açıkladı:



"Bir bakıma eleştirileri anlıyorum çünkü çok fazla maç oynamadığım ve oyunumun zirvesinde olmadığım bir sezondan çıktım. Buraya gelerek, kanıtlamam gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.



13 yıldır bu ligdeyim, duymadığım şey kalmadı. Tek yapabileceğim sahaya çıkıp eforumu ortaya koymak, her şeyin yerli yerine oturmasını beklemek ve bu takım için neler yapabileceğimi görmek.



Bir takımın kazanması için kariyerime yön vermek zorundaysam, bunu yapmaya fazlasıyla istekliyim. Cavs'de ya da hangi takımda olursam olayım, bu kesinlikle yapmaya devam edebileceğim bir şey."



Love, geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 12.2 sayı ile çaylak yılından bu yana en düşük hücum performansına ulaşmıştı. Çeşitli sakatlıklar, eski All-Star oyuncuyu son üç sezonda 103 maça sınırlamıştı.



Zamanında 2014 FIBA Dünya Kupaları için değerlendirmeden çekilmiş olan 32 yaşındaki oyuncu, 2012 Olimpiyatları'ndan bu yana ABD takımında forma giymemişti.



