Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, takımın 2016'daki şampiyonluk kadrosunun playofflara kadar hiçbir şeyi umursamadığını söyledi.



Cavaliers 2016 yılında, kadrosunda LeBron James, Kyrie Irving ve Love gibi isimlerle birlikte, Doğu Konferansı'nda birinci olmaları için yeterli olan 57 normal sezon galibiyeti sonrası ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



Love'a göre 2016 kadrosu, normal sezonda playofflara kadar hiçbir şeyi umursamadığı için, tarihin en yetenekli fakat beklenenden daha az başarı gösteren takımıydı.



Love, Bleacher Report'un "Full-Bodied" podcast'inde eski takım arkadaşı Channing Frye ile 2015-16 sezonu hakkında şöyle konuştu:



"Elimizde olan şeyin tam olarak farkında değildik. Çok özel bir takımdık. Tüm zamanların en yetenekli, fakat normal sezonda beklenenden daha az başarı gösteren takımıydık. Sorgusuz sualsiz. Playofflara kadar hiç bir şeyi umursamıyorduk.



'Days of our Lives' dizisiydik resmen. Bir sürü hikayemiz vardı. Kaos altında daha da iyi oynuyorduk, ama yeri geldiğinde eğlenmesini de biliyorduk. En güzel zamanlarımızı geçirdik... Şahsen hayatımın en güzel yıllarıydı."



2016 Cavs ekibi, normal sezonu 73-9 derecesiyle kapatan Golden State Warriors ekibine karşı NBA Finalleri serisinde 3-1 geriden gelerek şampiyon olmuştu.



