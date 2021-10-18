Lourency: "Sporting, Beşiktaş karşısında avantajlı"

Göztepe'nin Portekiz'in Gil Vicente takımından kadrosuna kattığı Lourency, Beşiktaş - Sporting maçıyla ilgili görüşlerini Portekiz basınına aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lourency: 'Sporting, Beşiktaş karşısında avantajlı'
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18 Ekim 2021 18:03
Göztepe forması giyen Brezilyalı oyuncu Lourency, Beşiktaş - Sporting maçı öncesinde Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı anlatan Lourency, "Sporting güçlü ve çok cesur bir takımla karşılaşacak. İyi bir maç olacak çünkü Sporting'in de harika bir takımı var. Sonucu tahmin etmek zor, iki takım da kazanabilir. Bir favori bence yok ancak Sporting şu anda daha iyi durumda, avantajlı olduklarını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kazanma mantalitesi ile sahada olacağını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı çünkü Türk takımı Sporting'in arkasındaki boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Beşiktaş kim oynarsa oynasın sahaya hep kazanmak için çıkan müthiş bir takım. Beşiktaş'ın yenilgilerinde sadece kendi hataları var diyemeyiz, galip gelen takımlara da pay vermek gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 19 Ekim günü 19:45'te Sporting'i konuk edecek.


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