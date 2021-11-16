Louis van Gaal, kenarda olamayacak!

A Milli Takım'ı da yakından ilgilendiren maçta Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, sakatlığı nedeniyle saha kenarındaki yerini alamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Louis van Gaal, kenarda olamayacak!
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16 Kasım 2021 17:37
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.


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