Louis van Gaal: "Güçlü Türkiye'ye karşı iyi bir zafer"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, Türkiye galibiyeti sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Louis van Gaal: 'Güçlü Türkiye'ye karşı iyi bir zafer'
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08 Eylül 2021 01:01
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında sahasında Türkiye'yi 6-1 mağlup eden Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan van Gaal, "Oyunun tamamından mutluyum, daha fazla gol atabilirdik. Harika goller attık. Hiç şikayetçi değilim. Futbol olarak da 90 dakika boyunca baskılı bir futbol oynadık. Tüm oyuna sürdüğüm oyuncular harika bir şekilde dediklerimi yaptı. Ön alanda oynayan oyuncularım özellikle çok iyiydi. Güçlü bir Türkiye'ye karşı böyle oynamaları çok iyiydi. Memphis ve Bergwijn'e topları daha hızlı attık ve bu da bize güç verdi. Maçtan önce de çok güzel hislerim vardı, bu da karşılığını buldu." ifadelerini kullandı.

Harika bir oyuncu grubuna sahip olduklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Tüm oyuncularımın hedefi var. Hepsi Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Yoksa bu kadar enerjik bir takım göremezsiniz. Oyuncularımın başarı için bu çabayı göstermesi gerekiyor. Takımı gençleştirdik ve bunu da çok iyi yaptık." şeklinde konuştu.

 


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