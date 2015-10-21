Louis Van Gaal adım adım Hollanda'ya

EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Frank De Boer ile yolların ayıran Hollanda'da yeniden Louis Van Gaal'in göreve getirilmesi bekleniyor.



Daha önce 2 kez Hollanda Milli Takım teknik direktörlüğü yapan deneyimli teknik adamın 3. kez takımın başına getirileceği ifade ediliyor. Hollanda basını, Van Gaal ile anlaşmak için Federasyon yöneticilerinin ikna turlarına başladığını belirterek resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi.



Van Gaal özellikle Hollanda Milli Takımında yeni jenerasyon oluşturma anlamında geçmiş dönemde ülke tarihinin en iyi kadrolarının başına görev yapmıştı.



Louis Van Gaal son olarak 2014 - 2016 yılları arasında Manchester United menajerliği yapmıştı.



