Louis Saha: "Ronaldo bir uzaylı"

Manchester United eski forveti Louis Saha, uzun bir aradan sonra İngiliz ekibine dönen Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Louis Saha: 'Ronaldo bir uzaylı'
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04 Kasım 2021 17:03
Manchester United eski forveti Louis Saha, İngiliz devinin forveti Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'nun hiçbir takımda uyum süreci yaşamayacağını söyleyen Saha, "Solskjaer onu geri aldığı için mutlu olmalı çünkü Ronaldo bir uzaylı. O herhangi bir takımda ve ligde oynayabilecek ve gol atabilecek kapasiteye sahip. Kendini bu işe adamış ve kimsenin yapamayacağı fedakarlığı yapıyor." şeklinde konuştu.

Buna ek olarak eski forvet, "Cristiano Ronaldo tüm dünyayı etkileyen bir oyuncu, hem futbol hem de sosyal hayatıyla tam bir rol model ve ilham kaynağıdır." görüşünü belirtti.

"ONU SEVMİYORSANIZ ÇALIŞKAN DEĞİLSİNİZDİR"

Ronaldo ile iyi bir uyumu olduğunu aktaran Saha, "Onunla her zaman iyi anlaşırdık. Onunla birlikte olmak benim için kolaydı, çünkü ikimiz de çalışkanız. Ronaldo'yu takım arkadaşı olarak sevmiyorsanız, çalışkan değilsinizdir." dedi

Fransız eski forvet, "Ona karşı savunma yapmak imkansız. Onunla tekrar oynamayı çok isterim." diyerek sözlerini noktaladı.


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