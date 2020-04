Lou Williams'ın Kobe hikayesi!: "İkinci yarı onu sahadan sileceğim"

LA Clippers guardı Lou Williams, Los Angeles Lakers ikonu Kobe Bryant hakkında bir hikaye anlattı.



Williams, geçmişte Kobe ile takım arkadaşı olma ayrıcalığını yaşamıştı. Ros Gold-Onwude ile yaptığı röportajda Williams, Denver Nuggets forveti Will Barton'la ilgili harika bir Bryant anısı anlattı.



Barton, bir maçın ilk yarısında Lakers'a karşı oldukça iyi bir performans gösteriyordu ve o dönemin koçu Byron Scott, devre arasında bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyordu.



O noktada, Kobe devreye girmişti ve Barton'ı kendisinin savunacağını söylemişti:



"Sanırım Will ilk yarıya kadar 25 sayı mı ne atmıştı. Will için bazı ayarlamalar yapıyorduk ve kimin onu savunacağını belirleyecektik. Kobe dedi ki 'İkinci yarı bende o, merak etmeyin.' Herkes ona baktı ve Byron konuşmaya devam etti. Ama Kobe 'Cidden diyorum, sıkıntı yok, ben hallederim. İkinci yarıda sahada olmayacak bile' dedi."



"Kobe çıkıp ikinci yarıda onu savundu ve Will Barton'ın ikinci yarıda sadece iki sayısı vardı. Aklına bir şeyi koyduğunda, o konuda ciddi olurdu ve bir şekilde hallederdi."



Bryant'ın azmi ve en büyük oyuncu olma kararlılığı, oyuncuların ve taraftarların onun hakkında sonsuza dek hatırlayacağı şeylerden birkaçı olacak.