Lou Williams, bubble dışında parti yaptığı iddialarına yanıt verdi!

BÜYÜKBABASI VEFAT ETMİŞ...

LA Clippers guardı Lou Williams, NBA'in Orlando'daki kampüsünden mazeretsiz bir devamsızlık için ayrıldıktan sonra parti yaptığı görülünce, sosyal medyada açıklama yaptı.Clippers'ta daha önce Montrezl Harrell ve Patrick Beverley de Orlando'daki bubble'ı terk etmişlerdi.Rap şarkıcısı Jack Harlow'un paylaştığı bir Instagram hikayesinde, ikilinin Atlanta'da parti yaparken görülmesi nedeniyle Williams'ın başını belaya soktu. Kullanıcılar Lou'nun NBA bubble maskesini tanıdılar ve sosyal medya, Clippers oyuncusunun NBA protokolünü nasıl ihlal ettiği hakkında tweet'lerle doldu.Lou, 'kişisel nedenlerden' söz ederek bubble'ı terk etmişti ve bu nedenle taraftarlar kendisini Atlanta şehrinde parti yaparken gördükleri için şok olmuşlardı.Popüler Los Angeles Times yazarı Andrew Grief, 24 Haziran'da Lou Williams'ın antrenmanda bulunmadığını doğrulamıştı.Williams ise, Atlanta şehrinde Harlow ile beraber olduğu söylentilerini açığa çıkarmak için Twitter'a yöneldi. Takipçilerine bir parti gecesi için dışarı çıkmadığını ve bubble'dan ayrılan oyuncular için NBA tarafından belirlenen protokollere bağlı kaldığını tweetledi:Ayrıca, bubble'dan ayrılmasının gerçek nedenini de tweet'ledi ve bunun, büyükbabasının ölümü olduğu ortaya çıktı:Williams en az 10 gün karantinaya alınacak ve basketbol sahasında takım arkadaşlarına tekrar katılabilmesi için iki negatif koronavirüs test sonucu alması gerekecek.