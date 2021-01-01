Lou, Trae için: "NYK ve 76ers tabii ki onu yuhalayacak, onları mahvetmişti"

Atlanta Hawks'ın tecrübeli oyuncusu Lou Williams, New York Knicks taraftarlarının takım arkadaşı Trae Young'ı yuhalamasını tamamen doğal karşıladığını açıkladı.



Son sezonun playofflarında Young oyununu bir seviye yukarı taşımış, Knicks ve Philadelphia 76ers'a karşı gösterdiği performanslarla rakip taraftarların yeni hedefi haline gelmişti.



Young bu "kötü adam" rolünü benimseyerek, Hawks'ı beklentilerin ötesine taşımak adına motivasyon olarak kullanmıştı.



Genç yıldızın yükselişi hakkında konuşan Williams, şu ifadeleri kullandı:



"Bu rolü benimsemeli tabii ki. Çok yetenekli. Bir takıma liderlik etme fırsatına sahip. Çok da genç. Bunu yapmaması için hiçbir sebep yok.



Knicks veya Sixers forması giymiyor, tabii ki ondan nefret edecekler. Onları mahvediyordu çünkü. Durum böyle. O da bunu benimsedi ve Atlanta'da bir kahraman haline geldi."



Henüz 23 yaşında olan Young, bir kez All-Star seçilmişti ve önceki sezon maç başına 25.3 sayı ve 9.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



